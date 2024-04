Exposition

Les 29 & 30 mai au Parc floral de Paris, plus de 90 acteurs majeurs du monde de la simulation, du HPC/HPDA, de l'apprentissage par les données (IA) et du quantique sont attendus dans l'espace d'exposition Teratec. Ce sera l'occasion pour les nombreux participants du forum de découvrir et d'évaluer les dernières avancées, initiatives et innovations que fournisseurs et intégrateurs de solutions matérielles, logicielles et de services ainsi qu'universités et laboratoires de recherche proposent en matière d'informatique de grande puissance et de simulation numérique haute performance, afin de rester à la pointe de la compétitivité.