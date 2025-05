Mon profil

Ajouter une photo de profil

Afin de mieux comprendre vos besoins et personnaliser votre expérience lors de l'événement, nous vous invitons à compléter vos informations

Taille de l'entreprise Veuillez choisir ... Moins de 250 collaborateurs Entre 250 à 5000 collaborateurs Plus de 5000 collaborateurs

Vos centres d’intérêt technologiques* (plusieurs choix possibles) Blockchain Cloud computing Cybersécurité Data / Big Data / Analyse de données Fabrication additive HPC HPDA IA / Machine Learning / Deep Learning IOT Jumeau numérique Quantique Réalité augmentée / Réalité virtuelle Simulation Stockage Autre

Précisez (autre centre d'intérêt technologique) :

Vos centres d’intérêt applicatifs (plusieurs choix possibles) Agriculture / Agroalimentaire Biologie & Santé BTP & Ville durable Cybersécurité Défense Énergie Environnement & ressources naturelles Finances & assurances Industrie culturelle et créative Manufacturing et Ingénierie du futur Matériaux innovants Mobilité & Système autonomes Robotique Autre...

Précisez (autre centre d'intérêt applicatif)

En 2025, quel montant votre organisation envisage-t-elle d’investir dans les technologies numériques de grande puissance (simulation numérique, HPC, IA, calcul quantique) ? Veuillez choisir ... Moins de 50 000 € Entre 50 000 € et 100 000 € Entre 100 000 € et 500 000 € Entre 500 000 € et 1 000 000 € Plus de 1 000 000 € Je ne suis pas responsable du budget annuel HPC/IA

Si possible, précisez les domaines d’investissement prévus : (plusieurs choix possibles) Simulation numérique HPC (High-Performance Computing) Intelligence artificielle (IA) Calcul quantique

Je ne souhaite pas que mes données soient utilisées pour de la prospection commerciale en dehors de l’évènement Teratec.