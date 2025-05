Quel est le nom de votre entreprise ? Email En tant que partenaire du Forum Teratec, dans quelle mesure avez-vous été satisfait(e) ? Please choose ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Recommanderiez-vous à votre réseau de participer au Forum Teratec ? Please choose ... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Envisagez-vous de sponsoriser le prochain Forum Teratec ? Avez-vous des suggestions concernant le congrès (sessions techniques, organisation, marketing...) ? Quels sujets souhaiteriez-vous voir abordés lors de nos prochains événements ? Quelles personnes (fonctions) et de quelles entreprises souhaiteriez-vous rencontrer ? Avez-vous communiqué auprès de votre réseau de clients et partenaires sur votre présence au Forum Teratec ? (plusieurs choix possibles) Oui par email Oui par LinkedIn Oui lors des rendez-vous avec mon réseau Non Les informations à caractère personnel recueillies ci-dessus font l’objet d’un traitement par la société Infopro Digital afin de répondre à votre demande de contact. Elles sont conservées dans un fichier informatique que Infopro Digital pourra utiliser afin de vous envoyer des propositions utiles à votre activité professionnelle. Les modalités d’exercice des droits d’accès, d’opposition, de suppression, de retrait du consentement sont décrites à l'article 6.1 de la charte disponible ici. La Charte Données personnelles du groupe Infopro Digital est disponible ici .

If you are human, ignore this field